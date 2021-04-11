11 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (2021) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Телефонные мошенники от имени митрополита Екатеринбургского Евгения вымогали деньги

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пожаловался на телефонных мошенников, которые использовали его имя для выманивания денег.

Меня начали использовать мошенники, занятно. Позвонила добрая знакомая, руководитель достаточно крупного и высокотехнологичного предприятия нашей области.  В волнении сообщила, что ей звонили и от моего имени просили денег. Голос мой она знает. И как в сказке про семерых козлят — не поддалась на "развод". Просили "внушительную сумму" - девять тысяч рублей. Такое же обращение поступило и ее руководству в Москву, на головное предприятие… там голос не могли идентифицировать, но денег к счастью тоже не дали", - написал митрополит в своем telegram-канале.

Он предупредил, что если поступит звонок от его имени с предложением выслать денег, нужно требовать личной встречи или звонить епархию.

Также Кульберг добавил, что правоохранительные органы "быстро и точно вычислили "двойника" – им оказался заключенный из тагильской колонии. "За что он попал туда — мне не рассказали, но наверняка не хочет терять квалификацию и "подрабатывает на дому", Не дайте обмануть себя!" – заключил митрополит.

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Телефонные мошенники от имени митрополита Екатеринбургского Евгения вымогали деньги

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Теги: митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, телефонные мошенники, вымогательство



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