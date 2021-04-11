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Матч &quot;Урал&quot; - &quot;Спартак&quot; 07.11.20. (2020) | Фото: ФК Урал

Месть легенды-2: Погребняк завалил "Динамо" дублем

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Сегодня в 25-м туре Российской Премьер-лиги один из лидеров отечественного футбола – московское "Динамо" – принимало на своем поле "Урал" из Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась вничью 2:2.
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У хозяев мячи забили Иван Ордец и Арсен Захарян. В обоих случаях голевые передачи отдал молодой талант "Динамо" Константин Тюкавин. Примечательно, что начиная с 56-й минуты "бело-голубые" играли в меньшинстве – за вторую желтую карточку с поля был удален польский полузащитник Себастьян Шиманьски.

А в составе уральцев дубль оформил нападающий Павел Погребняк, в прошлом выступавший за динамовцев. Напомним, тогда руководство столичного клуба отказалось выплачивать Погребняку зарплату. В итоге легендарному игроку пришлось судиться с москвичами.

После сегодняшнего матча динамовцы, которые ведут борьбу за попадание в еврокубки, догнали в таблице московский ЦСКА и теперь делят с ними пятое место – у команд по 43 очка. "Урал" набрал 30 баллов и остался на 12-й строчке.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне гол Павла Погребняка принес "Уралу" победу в игре против "Динамо" в Екатеринбурге.

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Месть легенды-2: Погребняк завалил "Динамо" дублем

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Теги: Погребняк, Динамо, Урал, ничья



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