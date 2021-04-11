В Архангельской области поезд снес на переезде грузовик, водитель погиб

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В Архангельской области на ж/д переезде у станции Емца Плесецкого района грузовой поезд снес КамАЗ, выехавший на пути. Местная транспортная прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось. В результате происшествия водитель автомобиля погиб. Кроме того, произошел сход одной тележки электровоза", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас на месте работает восстановительный поезд.