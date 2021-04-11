На севере Москвы прямо перед подъездом хрущевки провалился грунт

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У одного из подъездов дома 18 на улице Сельскохозяйственной днем в воскресенье провалился грунт под входом, между лесенкой и дверью в здание. Глубина обрушения составила порядка метра.

"Проводятся работы по устранению проседания плиты крыльца входной группы многоквартирного дома. Пострадавших нет. Организован безопасный временный проход", - прокомментировали ситуацию в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Под временным проходом в хрущевку подразумеваются перекинутые доски, впрочем, на вид довольно прочные.