11 Апреля 2021
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Общество Москва
Провал грунта и лестницы в хрущевке на ул. Сельскохозяйственной в Москве 11.04.21. (2021) | Фото: Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы

На севере Москвы прямо перед подъездом хрущевки провалился грунт

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У одного из подъездов дома 18 на улице Сельскохозяйственной днем в воскресенье провалился грунт под входом, между лесенкой и дверью в здание. Глубина обрушения составила порядка метра.

"Проводятся работы по устранению проседания плиты крыльца входной группы многоквартирного дома. Пострадавших нет. Организован безопасный временный проход", - прокомментировали ситуацию в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Под временным проходом в хрущевку подразумеваются перекинутые доски, впрочем, на вид довольно прочные.

Провал грунта и лестницы в хрущевке на ул. Сельскохозяйственной в Москве 11.04.21.(2021)|Фото: Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы

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На севере Москвы прямо перед подъездом хрущевки провалился грунт

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Теги: провал грунта, хрущевка, обвал



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