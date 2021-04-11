11 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом Украина
Президент Турции Реджеп Эрдоган (2018) | Фото: www.aa.com.tr

Эрдоган призвал Россию и Украину решить разногласия путем переговоров

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает "за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров". Об этом он сам сообщил, рассказывая об итогах субботних переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает агентство "Анадолу". По словам Эрдогана, это необходимо для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция не признает принадлежность Крыма России: "Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма".

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Эрдоган призвал Россию и Украину решить разногласия путем переговоров

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Теги: реджеп тайип эрдоган, украина, россия, крым, владимир зеленский



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