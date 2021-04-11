На Алтае погибла 12-летняя девочка, снимавшая видео для Tik Tok

Добавить источник в

В городе Рубцовск Алтайского края СКР расследует обстоятельства смерти 12-летней девочки. Ее обнаружили дома, без признаков насильственной смерти, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Между тем, в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что девочка и ее мама были вызваны руководством школы на разговоры из-за видео, которое ребенок снял для приложение Tik Tok. Беседа, якобы, прошла на повышенных тонах.