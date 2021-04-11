Турция испытала двигатель для беспилотной миссии на Луну в 2023 году

Турция успешно испытала гибридный ракетный двигатель для беспилотного космического корабля. Проект разрабатывает компания Delta V Space Technologies. Предполагается, что он может быть использован для полета на Луну в 2023 году – к столетию республики, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.