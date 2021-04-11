11 Апреля 2021
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Наука и техника
луна полнолуние месяц (2017) | Фото: Накануне.ru

Турция испытала двигатель для беспилотной миссии на Луну в 2023 году

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Турция успешно испытала гибридный ракетный двигатель для беспилотного космического корабля. Проект разрабатывает компания Delta V Space Technologies. Предполагается, что он может быть использован для полета на Луну в 2023 году – к столетию республики, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Также в мае Delta V собирается провести запуск космических зондов на больших высотах, передает агентство "Анадолу".

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Турция испытала двигатель для беспилотной миссии на Луну в 2023 году

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Теги: турция, лунная миссия, двигатель



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