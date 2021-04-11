11 Апреля 2021
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Общество За рубежом
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Китай изучает возможность "смешивания" вакцин от COVID-19 для повышения эффективности вакцинации

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Китай изучает возможность "смешивания" различных вакцин от COVID-19 для решения проблемы относительно низкой эффективности существующих препаратов, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу.

Одним из вариантов повышения эффективности вакцин является корректировка дозировки, интервала между введением компонентов или увеличение доз во время вакцинации. Другой вариант – смешение вакцин, в которых используются разные технологии. Пока что власти официально не рекомендуют проводить подобную практику, отмечает South China Morning Post.

Эксперты из других стран уже высказывали мнение, что подобная практика может иметь место, но она должна быть безопасной и должна показывать реальное превосходство по эффективности.

Гао Фу сравнивал инактивированные вакцины, в которых используется мертвый материал вируса для запуска иммунной системы, и вакцины, в которых используется вектор, с вакцинами мРНК, в которых используются передовые генетические технологии. "Уровни антител, вырабатываемых нашими вакцинами, ниже, чем у мРНК-вакцин, и данные об эффективности также ниже. Я думаю, это естественный вывод, что наши инактивированные вакцины и вакцины с вектором аденовируса менее эффективны, чем вакцины с мРНК", - сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что шведско-британская компания AstraZeneca начала тестирование совместного применения своей векторной вакцины от коронавируса и российского "Спутника V". Обе эти вакцины, правда, являются векторными, то есть технология используется одна.  

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Китай изучает возможность "смешивания" вакцин от COVID-19 для повышения эффективности вакцинации

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Теги: вакцина, эффективность, китай, вакцина от коронавируса, векторная вакцина



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