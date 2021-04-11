Трое российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, находятся в больнице

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В российском посольстве в Анкаре сообщили о состоянии россиян, пострадавших в аварии с автобусом на трассе Конья – Аксарай накануне утром.

"В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook.

Дипломаты посетили пострадавших россиян, провели консультации с врачами по их состоянию, а также установили контакты с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Тем временем туроператор организовал перевозку основной группы туристов на место отдыха в Анталью.

"Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину", - отметили в диппредставительстве.

Напомним, в результате ДТП скончалась одна туристка, 26 пострадали, но у 19 не было серьезных травм. Всего в перевернувшемся автобусе находилось 32 туриста.