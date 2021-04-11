В Саратове снова проблемы с водоснабжением, а завтра в город приедет Путин

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Несколько кварталов в центре Саратова оказались без водоснабжения. По данным Telegram-канала "Саратов коммунальный", ООО "Концессии водоснабжения – Саратов" (Саратовводоканал) сообщило о "работах на водопроводных коммуникациях" на улице Отрадной, из-за чего до полуночи ограничено холодное водоснабжение частного сектора в пределах улиц Плодородная - Агрономическая - Природная - 2-ая Окольная. Также холодная вода не подается в дома, расположенные в квартале Новоузенская - Клочкова - Миротворцева – Самарская из-за повреждения водопровода на Новоузенской.

Напомним, предполагается, что завтра, 12 апреля, Владимир Путин посетит окрестности Саратова в честь 60-летия первого полета человека в космос (корабль Юрия Гагарина приземлился как раз недалеко от города).

Отметим, что менее месяца назад Следственный комитет возбудил уголовное дело после очередной коммунальной аварии, когда в холода без воды и частично без тепла остались более 400 тыс. человек. "По факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей должностными лицами ООО "Концессии водоснабжения — Саратов" и ПАО "Т Плюс", возбуждено уголовное дело", - сообщили тогда в СКР. Следователи полагают, что компания не выполнила в рамках концессионного соглашения инвестпрограмму, которая предполагала обновление водоканала.