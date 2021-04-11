Песков про конфликт с Украиной: "Никто не собирается двигаться к войне"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1" исключил возможность развязывания войны с Украиной с российской стороны.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил пресс-секретарь Путина. В то же время он высказал недовольство тем, что на Донбассе не соблюдаются минские договоренности. По словам Пескова, Россия будет настаивать на выполнении хотя бы части минских договоренностей перед встречей лидеров "нормандской четверки".

Также в Москве не исключают, что Киев попытается развязать военные действия для решения "своих внутренних проблем". "Это опасно для России, и она предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности", - отметил Песмков.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что Россия никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но не будет безучастной к судьбам русскоязычных граждан, живущих в регионе.