11 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин в послании Федеральному собранию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем будет говорить Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

Программное заявление главы государства, как ожидается, в этом году будет посвящено выходу из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, а также мерам поддержки.

"Так или иначе будет постковидным", - сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".  

Песков отметил, что продолжительность выхода из кризиса предсказать никто не может, "но выходить [из кризиса] надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место". "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - сказал Песков.

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Песков рассказал, о чем будет говорить Путин в послании Федеральному собранию

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Теги: дмитрий песков, послание федеральному собранию, владимир путин



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