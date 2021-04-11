Почти на весь май будет закрыт участок салатовой ветки метро в Москве

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С 1 по 23 мая будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро от станции "Дубровка" до "Волжской".

"Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента транспорта.

Ежедневно участком, который закрывают, пользуется более 92 тыс. пассажиров. "С таким количеством автобусам КМ будет справиться сложно, и мы уже сейчас разрабатываем несколько альтернативных схем движения. Всего планируем задействовать около 200 автобусов-гармошек", - добавили в дептрансе.

Власти предупреждают, что движение наземного транспорта в районе тоже будет осложнено, поскольку кроме перекрытий, связанных с подземным строительством, там же продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды.