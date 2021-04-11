В Краснотурьинске молодой мужчина покончил с собой, СКР начал проверку

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В Краснотурьинске Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 28-летнего местного жителя. По предварительным данным, он скончался 9 апреля. Также известно, что мужчина добровольно ушел из жизни.

Пока СКР проводит доследственную проверку. "Тело умершего направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти, также принимаются меры к опросу родственников и знакомых умершего, истребуется характеризующий материал в отношении мужчины, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального управления СКР.