11 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Перевернувшийся автобус на трассе Салехард - Сургут 11.04.21. (2021) | Фото: noyabrsk24.ru

Под Ноябрьском перевернулся автобус с вахтовиками, один человек пострадал

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Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Салехард – Сургут близ Ноябрьска (но уже на территории Ханты-Мансийского автономного округа). По данным ресурса "Ноябрьск 24", ЧП произошло на 244 км трассы, а автобус ехал из Муравленко.

Пострадал один человек – это водитель автобуса, в момент аварии он отдыхал, за рулем был его напарник.

Одним из факторов аварии могла стать непогода, сейчас в районе Ноябрьска стоит сильный туман.

Перевернувшийся автобус на трассе Салехард - Сургут 11.04.21.(2021)|Фото: noyabrsk24.ru

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Под Ноябрьском перевернулся автобус с вахтовиками, один человек пострадал

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Теги: автобус, вахтовики, ноябрьск, пострадавшие



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