Под Ноябрьском перевернулся автобус с вахтовиками, один человек пострадал

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Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Салехард – Сургут близ Ноябрьска (но уже на территории Ханты-Мансийского автономного округа). По данным ресурса "Ноябрьск 24", ЧП произошло на 244 км трассы, а автобус ехал из Муравленко.

Пострадал один человек – это водитель автобуса, в момент аварии он отдыхал, за рулем был его напарник.

Одним из факторов аварии могла стать непогода, сейчас в районе Ноябрьска стоит сильный туман.