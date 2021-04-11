11 Апреля 2021
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Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн пожертвовал детям в Башкирии 666 666 рублей

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Популярный рэпер Моргенштерн (имя при рождении Алишер Валеев, уроженец Уфы) перечислил в благотворительный фонд, помогающий детям в Башкирии, 666 666 руб. Он сделал это в рамках акции "День доброты".

Организаторы акции из благотворительного фонда не видят в этой цифре ничего предосудительного.

"У нас [фонда "Солнечный город"] в каждом регионе есть фонд-партнер, с помощью которого мы акцию в регионе реализуем. И вот конкретно "Наши Дети. Уфа" с Моргенштерном сотрудничают достаточно давно, и коллеги предложили ему принять участие в акции, на что он согласился и перевел 666 666 рублей на развитие проекта в Республике Башкортостан, - рассказала изданию "Подъем" представитель фонда. - Учитывая, что у него татуировка на лице примерно с такой же цифрой, мне кажется, это просто его любимая цифра. Нет смысла искать тут какие-то подвохи, мы очень гордимся каждым человеком, который принимает участие в акции. Нам, правда, не важно, какая это сумма. Мы не видим в этих суммах ничего такого".

У рэпера над левой бровью действительно набито число 666. По одной из версий, он набил ее не из-за поклонения какому-то культу, а для того, чтобы его не принимали на работу в офис. По другой, которую он сам озвучивал, это вообще не цифры, а буквы G: "Это 3G – символ скоростного интернета и поколения молодых блогеров" (правда, стоит отметить, что в 2012 году, когда рэпер начал набивать татуировки, символом скоростного интернета уже стал формат 4G).

Цифра 666 считается элементом сатанинской атрибутики и оккультных движений, также известна как "число зверя" (он же антихрист).

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Рэпер Моргенштерн пожертвовал детям в Башкирии 666 666 рублей

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Теги: моргенштерн, пожертвование, благотворительность, провокация



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