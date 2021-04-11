В Санкт-Петербурге подросток устроил в школе стрельбу из пневматики

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В Санкт-Петербурге школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении.

Инцидент произошел в ГБУ "Морская школа" на улице Орджоникидзе. В полицию обратилась учительница, она рассказала, что 16-летний ученик принес в школу пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону детей, передают "Невские новости".

Пострадавших нет, подросток убежал, но прежде один из педагогов отобрал у него пистолет.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.