На Среднем Урале максимальное суточное количество смертей от COVID-19 с 18 марта

Добавить источник в

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса скончалось 16 человек. Это максимальное значение с 18 марта, когда погибли 17 человек. Данные предоставил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также за сутки зафиксировано 126 новых случаев заболеваний в регионе, 42 из них пришлось на Екатеринбург. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 830.

"Состояние 302 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 663. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 135 человек. Общее число выписанных достигло 77 285", - говорится в сообщении оперштаба.

Общее количество погибших от коронавируса на Среднем Урале теперь составляет 2828.