На ядерном объекте в иранском Нетензе произошла авария

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СМИ сообщили об аварии на ядерном объекте в иранском городе Нетенз. представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что авария произошла на распределительной подстанции электросети объекта, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Авария (источники западных СМИ сообщили о взрыве) произошла на следующий день после того, как Иран объявил о запуске новых центрифуг для обогащения урана в Нетензе.

США считают, что запуск объекта нарушает обязательства Ирана по ядерной сделке 2015 года. На прошлой неделе были начаты переговоры, целью которых является сохранение условий договора.

По данным Guardian, с января запасы урана, обогащенного до 20-процентного уровня чистоты, выросли в Иране до 55 кг, что приблизило страну к уровню запасов, достаточных для создания оружия. Тегеран отрицает все обвинения (в первую очередь – Израиля) в наличии амбиций по разработке ядерного оружия.