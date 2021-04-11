11 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Собянин пообещал москвичам вторую волну реновации: "Еще круче и больше, чем первая"

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал вторую волну реновации в столице. Она начнется, по его словам, когда граждане переедут в построенное в первую волну жилье, освободив площади под застройку. Поэтому и первую волну он хочет видеть "мощной".

"Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Программа реновации была принята в 2017 году.

Между тем, реновационный "почин" Собянина в конце прошлого года был активно подхвачен вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обновившимся блоком федерального правительства, отвечающим за стройку. Благодаря этому Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий – так называемой "всероссийской реновации", который активно начали применять в регионах.

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Собянин пообещал москвичам вторую волну реновации: "Еще круче и больше, чем первая"

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Теги: сергей собянин, реновация, москва, переселение



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