В Турции опровергли ужесточение правил въезда в страну для россиян

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В управлении гражданской авиации Турции опровергли сообщения российских СМИ о возможном ужесточении правил въезда в страну для иностранных граждан. Россиянам по-прежнему достаточно сдать ПЦР-тест на коронавирус, никаких дополнительных изменений не вводится, передает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Также в управлении опровергли информацию о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией.

В минувшую пятницу федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что вопрос о приостановке полетов в Турцию будет обсуждаться. Роспотребнадзор заявляет, что именно из Турции завозится больше всего новых штаммов COVID-19.

Сообщалось о возможности введения двухнедельного въездного карантина для вернувшихся из Турции, обязательной вакцинации перед выездом за границу, ограничения чартерных и регулярных рейсов сроком на месяц.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин опасается, что из заграничных мини-отпусков в начале мая россияне привезут новые штаммы COVID-19. По его словам, в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла в Россию.