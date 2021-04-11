11 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Киргизия, флаг Киргизии, флаг Республики Кыргызстан (2017) | Фото: flagi.in.ua

В Киргизии проходит голосование по поправкам в Конституцию: парламентская республика может стать президентской

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В Киргизии сегодня проходит голосование по поправкам в Конституцию. Если они будут приняты, страна перейдет от парламентской формы правления к президентской.

Решение о внесении поправок в Конституцию было принято на референдуме 10 января этого года. 12 марта президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о проведении голосования.

Парламентская форма правления действует в стране с 2010 года. Предлагаемые поправки расширяют полномочия президента. Так, глава президентской администрации становится еще и премьер-министром, число депутатов парламента сокращается.

Плебисцит будет признан действительным, если на нем проголосует 30% граждан, имеющих право голоса (всего в стране 3,6 млн избирателей).

Противники Жапарова опасаются расширения полномочий президента. Впрочем, вопрос был поднят задолго до того, как Жапаров занял высший пост в стране. Весной 2020 года его поднимали в парламенте страны, осенью в результате переворота Жапаров вышел на свободу из тюрьмы, в октябре того же года действовавший на тот момент президент Сооронбай Жээнебеков покинул свой пост. Через три месяца Жапаров был избран президентом на шестилетний срок.

Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию в стране проходят выборы в органы местного самоуправления – будут обновлены почти 450 заксобраний местного уровня.

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В Киргизии проходит голосование по поправкам в Конституцию: парламентская республика может стать президентской

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Теги: киргизия, поправки в конституцию, президентская республика, парламент, садыр жапаров



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