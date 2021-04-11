В сеть утекли личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

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В сеть утекли персональные данные 1,3 млн пользователей сервиса Clubhouse. Они были опубликованы на популярном хакерском форуме. Данные включают в себя имена пользователей, названия их аккаунтов и другие детали, передает Cyber ​​News.

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Это уже третье сообщение о крупных утечек персональных данных пользователей популярных западных социальных платформ.

Так, в минувший вторник стало известно об утечке данных 500 млн пользователей сети LinkedIn – это около двух третей от общей пользовательской базы платформы. Их выставили на продажу на хакерском форуме. В компании информацию о похищении данных пользователей подтвердили. Киберпреступники пытаются продать базу, причем готовы принять оплату в виде биткоинов, отмечает Business Insider.

А незадолго до этого стало известно, что хакеры завладели базой данных 533 млн пользователей Facebook. Среди полученных мошенниками данных были полные имена, локации, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация.