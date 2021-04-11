В Москве телефонные мошенники украли у дочери Валерия Чкалова 23 млн рублей. СКР начал проверку

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Столичное управление Следственного комитета начало проверку сообщений, в которых говорится о краже у дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова 23 млн руб.

Речь идет о телефонном мошенничестве. "Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Последний сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн руб.", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Москве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и призывают всех граждан, особенно пожилых людей, быть бдительными.