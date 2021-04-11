11 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Москва
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Москве репетитор похитил своего 13-летнего ученика и увез его на Средний Урал

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В Москве Следственный комитет расследует дело о похищении 13-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Похищение произошло 7 апреля. По данным следствия, мужчина обманом посадил подростка в такси (водителю такси тоже наврал) и увез его в неизвестном направлении "в целях его захвата и удержания".

"В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Москве.

В результате поисков фигурант дела и ребенок были найдены на территории Свердловской области.

Силовики задержали 29-летнего уроженца Казахстана, который незадолго до ЧП был репетитором у мальчика. Сейчас похитителю предъявлено обвинение, суд поддержал ходатайство следствия о заключении киднеппера под стражу.

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В Москве репетитор похитил своего 13-летнего ученика и увез его на Средний Урал

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Теги: похищение, киднеппинг, репетитор



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