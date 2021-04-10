Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу

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Похороны герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля в Виндзоре, сообщили в Букингемском дворце. Они будут транслироваться по телевидению, участия публики не предусмотрено из-за пандемии.

По всей стране в момент траурных мероприятий будет объявлена минута молчания.

До похорон в стране будет действовать общенациональный траур. Королевская семья будет пребывать в трауре две недели, пишет ТАСС.

Напомним, принц Филипп Эдинбургский скончался 9 апреля. Он два месяца не дожил до своего столетия.

Здоровье принца ухудшалось на протяжении последних лет. В мае 2017 года он объявил, что больше не будет исполнять королевские обязанности и появлялся на публичных мероприятиях только по мере возможности и желания.