10 Апреля 2021
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Общество За рубежом
принц Филипп (2012) | Фото:

Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу

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Похороны герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля в Виндзоре, сообщили в Букингемском дворце. Они будут транслироваться по телевидению, участия публики не предусмотрено из-за пандемии.

По всей стране в момент траурных мероприятий будет объявлена минута молчания.

До похорон в стране будет действовать общенациональный траур. Королевская семья будет пребывать в трауре две недели, пишет ТАСС.

Напомним, принц Филипп Эдинбургский скончался 9 апреля. Он два месяца не дожил до своего столетия.

Здоровье принца ухудшалось на протяжении последних лет. В мае 2017 года он объявил, что больше не будет исполнять королевские обязанности и появлялся на публичных мероприятиях только по мере возможности и желания.

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Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу

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Теги: принц филипп, филипп эдинбургский, королевская семья



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