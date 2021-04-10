Названы категории продуктов, которые подорожают в ближайшие два года

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Эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего в ближайшие два года.

Лидерами по росту цен могут оказаться соевые бобы (возможен рост цен на 20-30%), масленичные культуры (рост от 6% до 8%) и зерно (от 4% до 7%), говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

На рост цен окажет влияние снижение предложений на фоне пандемии, рост цен на нефть, инфляционные ожидания, передает ТАСС.

Напомним, ранее Росстат опубликовал сведения о росте потребительских цен в марте, где лидером роста стали овощи и рыба. По данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.

В Госдуме заявили о риске подорожания продуктов нынешней осенью из-за текущего подорожания ГСМ для аграриев.