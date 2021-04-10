"Наш язык — зеркало души". Татьяна Веденеева в Екатеринбурге стала главным диктором "Тотального диктанта"

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Международная просветительская акция «Тотальный диктант», которая прошла одновременно на 26 разных площадках., в Екатеринбурге состоялась при поддержке Фонда святой Екатерины.

На главной площадке, которой стал Уральский федеральный университет, где текст Дмитрия Глуховского зачитала телеведущая, журналистка и актриса Татьяна Веденеева. Она прибыла в Екатеринбург по приглашению Фонда святой Екатерины, который с 2018 года поддерживает «Тотальный Диктант».

По признанию Татьяны, это был ее дебют в роли ведущей «Тотального диктанта».

«Это была очень ответственная миссия. Я немного переживала из-за того, что прочту что-нибудь не так, и из-за этого люди могут ошибиться. В театре мне приходится произносить много разных текстов. Когда я сегодня читала текст и видела, сколько там знаков препинания, то понимала, что нужно быть очень грамотным человеком, чтобы их правильно расставить. Думаю, что основные ошибки будут именно в этом, — делится Веденеева. — Считаю, что это очень важное мероприятие для многих людей, которые стремятся быть, что называется, на плаву. Если вы хотите чего-то в жизни добиться, то вам нужно уметь грамотно, красиво объяснять, чего вы хотите. Как и глаза, наш язык — тоже зеркало души».

«Фонд святой Екатерины — традиционный партнер акции «Тотальный диктант» и очень здорово, что в этот году акция проходит в привычное для людей время — апреле. Знание родного языка очень важно для самоидентичности и сохранения языкового кода страны», — сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

В 2021 году «Тотальный диктант» охватил 750 городов 60 странах, в том числе в Индии, Коста-Рике, Никарагуа, Перу и других. В России организованы офлайн-площадки в 550 городах.