В музее УГМК установили легендарную "Синюю птицу", встречающую космонавтов

Добавить источник в

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос в музее военной техники УГМК открыли экспозицию с уникальными экспонатами. Среди них медаль, врученная первому космонавту Академией наук СССР и скафандр другого космонавта, уроженца Екатеринбурга Сергея Прокопьева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея.

Также на выставке до конца мая можно будет увидеть скафандр "Сокол КВ-1" для защиты космонавтов на борту космического корабля "Союз" и перчатку с правой руки космонавта от скафандра "Орлан-2".

В тематической экспозиции также представлены образцы питания космонавтов, полное меню на завтрак, обед и ужин, в брикетах, банках и тюбиках.

Гостям музея специалисты аварийно-спасательного подразделения продемонстрировали свое оборудование и снаряжение. Рядом с космической экспозицией они разбили временный палаточный лагерь, показывали и рассказывали всем желающим, как не запутаться в парашютных стропах и как правильно надевать защитный шлем.

Накануне дня космонавтики в музее появился уникальный экспонат – это восстановленный техниками-реставраторами Верхней Пышмы автомобиль-амфибия ЗИЛ-49061. Именно в таких машинах космонавты проводят первые часы после приземления.

За свою ярко-синюю расцветку, хорошо различимую и в пустыне, и в степи, и на снегу вездеход получил прозвище "Синяя птица". С 1975-го по 1991-й гг. было произведено всего три десятка таких автомобилей. Они уже почти 50 лет сопровождает все старты и приземления космонавтов.

"Сейчас гости видят одну машину из трех на открытой площадке экспозиции нашего музейного комплекса, еще у нас есть грузовой вариант "Синей птицы" с краном. На такой машине эвакуируют спускаемый аппарат. И третья машина – наверное, одна из самых интересных из этого семейства – это шнекороторный снегоболотоход – без него никуда. Это очень проходимая машина, преодолевает все виды бездорожья с помощью шнекового хода. После того, как ее восстановят, в экспозиции музея будут все три машины вездеходного комплекса поиска и спасания", - рассказал начальник отдела экскурсий музейного комплекса УГМК Григорий Павлюков.