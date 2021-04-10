РКН потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете Гагарина

Добавить источник в

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Также ведомство просит объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, сообщает пресс-служба РКН.

9 апреля Russia Today на официальном аккаунте в Facebook проводило прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной. Однако трансляция была заблокирована "под предлогом нарушения авторских прав".

В РКН отметили, что такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры".

В марте Роскомнадзор направил письмо в адрес Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в Instagram.

Также сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.

Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook восстановил доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС.