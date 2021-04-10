Мурашко сообщил о разработке еще одной вакцины от коронавируса

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В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавирус, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Разработка ведется на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева, передает ТАСС. По словам министра, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на обезьянах из НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы (Сочи) провели испытания двух новых вакцин от коронавируса. Кто является разработчиками, в институте не указали.