Мурашко сообщил о разработке еще одной вакцины от коронавируса
В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавирус, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Разработка ведется на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева, передает ТАСС. По словам министра, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на обезьянах из НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы (Сочи) провели испытания двух новых вакцин от коронавируса. Кто является разработчиками, в институте не указали.