В Швейцарии число умерших после пвакцинации от COVID-19 увеличилось до 55

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Количество пациентов, скончавшихся в Швейцарии после вакцинации от коронавирусной инфекции, достигло 55 человек, сообщил швейцарский фармрегулятор Swissmedic.

Возраст умерших составлял в среднем 84 года, у большинства из них были серьезные заболевания. Указывается, что нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти. В феврале сообщалось, что умерли 16 пациентов, получивших вакцину.

Кроме того, зафиксированы 1174 сообщения о побочных эффектах после вакцинации. Из них 577 отчетов относятся к препарату компаний Pfizer и BioNTech, 580 – к препарату компании Moderna.

Напомним, все без исключения производители вакцин подчеркивают, что их вакцины безопасны. Во всех странах официальные власти заявляют, что связь между смертями и прививками не установлена. Однако многочисленные факты смерти после вакцинации вызывают вопросы. В частности, только в США умерли почти 3 тыс. человек.