"Я там останусь?": появилось видео задержания советника красноярского губернатора

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Полиция в Красноярске задержала бывшего руководителя бюджетного учреждения по новому делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным ТАСС, речь идет о советнике губернатора, бывшем руководителе центра стандартизации и метрологии по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы Василии Моргуне.

Уголовное дело связано с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации, сообщило управление МВД.

Ранее в отношении Моргуна было возбуждено уголовное дело по той же статье УК. Его подозревают в заключении договоров с аффилированными фирмами без проведения закупок. Учредителями компаний являлись его родственники. Сумму ущерба оценивают примерно в 6,5 млн рублей.

В Сети появилось видео задержания моргуна. На вопрос, знает ли он, по какому поводу за ним пришли, Моргун отвечает: "В курсе, конечно". "Я там останусь?" – спрашивает он. На что силовики отвечают: "Да, машина не нужна, с нами поедете".

Ранее в Барануле была задержана представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стелла Штань. Ее подозревают в получении особо крупной взятки.