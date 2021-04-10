Суд арестовал адвоката экс-полковника Захарченко

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Пресненский суд Москвы отправил под арест адвоката Александра Горбатенко, защитника экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Юриста обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Под стражей Горбатенко пробудет до 7 июня, пишет РБК.

По данным следствия, Горбатенко с июля по август 2018 года выступал посредником при передаче взяток в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что защитник выступал посредником между стражами порядка и предпринимателем, который был задержан на Северном Кавказе.

Горбатенко - адвокат "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко. Ранее сообщалось, что экс-полковнику МВД предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве. Общая сумма взятки составляет 1,4 млрд рублей.