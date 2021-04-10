Новые генные вакцины могут быть весьма опасны - Global Research

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Новые генно-инженерные вакцины от коронавируса могут иметь очень опасные последствия. Об этом пишет издание Global Research.

В статье упоминается исследование американского ветерана иммунологии Дж. Барта Классена в рецензируемом научном журнале Microbiology & Infectious Diseases, о котором мы уже писали. Классен получил результаты, что новая вакцина может вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы. Под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в теле человека может принимать патологические конфигурации, связанные с хроническими дегенеративными неврологическими заболеваниями.

В октябре 2020 года исследователи из Нью-Йоркского и Тулейнского университетов сообщили, что вакцины могут вызывать еще более тяжелые заболевания, но людям это не говорят, и, следовательно, они не могут дать информированного согласия.

Global Research отмечает, что все новые вакцины на основе генно-инженерных технологий были одобрены в экстренном порядке без обширных долгосрочных испытаний на безопасность. Тем более что есть реальные опасения серьезных заболеваний впоследствии.

"Спайковый белок, созданный трансляцией вакцинной РНК, может создать межклеточные взаимодействия, вызывая боковой амиотрофический склероз, дегенерацию передней височной доли, болезнь Альцгеймера и другие неврологические дегенеративные заболевания. Через 3-4 года это также может вызвать диабет и нарушение иммунитета", - пишет издание.

При этом производители вакцин в США законом 1986 года защищены от судебного преследования за любые последствия прививок, что развязывает им руки. И в свете применения новых генных технологий это вызывает подозрения.

"Остерегайтесь так называемых вакцин на основе РНК. Они могут иметь долгосрочные, но неизлечимые последствия для здоровья, включая смерть", - предупреждает Global Research.

Автором материала является бывший старший экономист Всемирного банка и ВОЗ Питер Кениг.

Напомним, все без исключения производители вакцин подчеркивают, что их вакцины безопасны. Но обращает на себя внимание тот факт, что испытания длились несколько месяцев, в то время как обычно для разработки вакцин требуются годы. А многочисленные факты смерти после вакцинации вызывают вопросы, ответов на которых пока нет. В частности, только в США умерли почти 3 тыс. человек. Во всех странах официальные власти заявляют, что связь между смертями и прививками не установлена. В то же время большинство умерших после вакцинации в США умерли в течение нескольких дней после укола.