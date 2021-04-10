10 Апреля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Гинцбург выразил надежду на пожизненное действие "Спутника V"

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом" Спутник V" может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно", - заявил он "Интерфаксу".

Гинцбург добавил, что свои антитела оставит в завещании потомкам, "чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ". По его словам, если у них он будет восстанавливаться до защитного "на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти и иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился".

Ранее Гинцбург заявил, что повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эффективность этого типа препаратов, к которым относится "Спутник V", доказана исследованиями, отметил он. Полученный благодаря "Спутнику V" иммунитет не помешает эффективности вакцины в следующем сезоне, заявил глава разработавшего ее центра.

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Гинцбург выразил надежду на пожизненное действие "Спутника V"

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Теги: Спутник V, вакцина, александр гинцбург



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