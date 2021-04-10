Гинцбург выразил надежду на пожизненное действие "Спутника V"
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом" Спутник V" может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.
"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно", - заявил он "Интерфаксу".
Гинцбург добавил, что свои антитела оставит в завещании потомкам, "чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ". По его словам, если у них он будет восстанавливаться до защитного "на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти и иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился".
Ранее Гинцбург заявил, что повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эффективность этого типа препаратов, к которым относится "Спутник V", доказана исследованиями, отметил он. Полученный благодаря "Спутнику V" иммунитет не помешает эффективности вакцины в следующем сезоне, заявил глава разработавшего ее центра.