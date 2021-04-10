Суд в Лондоне признал насильственной смерть соратника Березовского

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Коронерский суд Западного Лондона установил, что смерть бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова наступила в результате насильственных действий.

В ходе заседаний заслушали показания дочери Глушкова Натальи, которая нашла тело отца в его доме в Лондоне. Также в суде выступили представители полиции и медицинской комиссии.

Напомним, соратник российского олигарха Бориса Березовского скончался 12 марта 2018 года. В британской полиции со ссылкой на доклад патологоанатома ранее сообщили, что причиной смерти стало "сдавливание шеи".

Патологоанатом, делавший вскрытие россиянину, подтвердил в суде, что Глушков "умер от руки третьего лица из-за сдавления шеи". Других травм, которые бы указывали на борьбу, зафиксировано не было, передает РИА Новости.

Наталья Глушкова сообщила, что нашла отца в коридоре, ведущем на кухню на первом этаже. Она добавила, что на лице и шее мужчины виднелись красные следы.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству по делу Глушкова.