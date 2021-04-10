Власти Китая оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму

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Китайское государственное управление по контролю за рынком сообщило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Это крупнейшая сумма за всю историю страны.

Как говорится в заявлении на сайте регулятора, компания злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора".

Размер штрафа составит 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории Китая - 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по текущему курсу).

Интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.

Напомним, отношения основателя и владельца Alibaba Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в преддверии IPO его компании Ant Group Ма выступил с критикой экономической политики Китая. В отношении бизнесов Ма было начато антимонопольное расследование, самого его вызвали для разбирательств в регулирующие органы, а размещение на биржах в итоге пришлось отменить.

На некоторое время Ма перестал появляться на публике, чем породил массу версий, в том числе конспирологических – о давлении со стороны китайских властей. Другие наблюдатели утверждали, что он сам решил "затаиться", чтобы не вызвать дополнительного раздражения у властей КНР.