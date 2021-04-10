Миг-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщает национальный центр управления обороной.
После разворота иностранного самолета экипаж МиГ вернулся на аэродром базирования.
Уточняется, что МиГ-31 поднимался в воздух для недопущения нарушения государственной границы РФ, передает РИА Новости.
В ноябре прошлого года российские военные перехватили самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем.
Истребитель Су-27 был поднят в воздух для опознавания объекта и предотвращения пересечения российской госграницы.