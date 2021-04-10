Мы в ФЗНЦ решили не ждать и ускорить освобождение Миры Тэрады – Максим Шугалей

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Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей сообщил, что россиянку Миру Тэраду после двух месяцев незаконного заключения в американской тюрьме в Луизиане наконец-то депортируют на родину.

Об этом глава Фонда рассказал в своем телеграм-канале. Он напомнил, что ФЗНЦ боролся за возвращение соотечественницы домой с начала этого года.

«Порой нам казалось, что ситуация патовая. Ведь препоны были даже там, где, казалось бы, их быть не должно», – отметил Шугалей.

Глава ФЗНЦ напомнил, что Мира провела в заключении лишних два месяца, из-за утраты документов во время депортации из Финляндии в Америку, которые начали восстанавливать только в середине февраля. Именно из-за этого процесс освобождения россиянки сильно затянулся.

Миру Тэраду (Оксану Вовк) задержали в декабре 2018 года во время ее отдыха в Финляндии. Полгода россиянку удерживали в тюрьмах строгого режима, не предъявляя никаких официальных обвинений. После того, как Миру депортировали в США, ей выдвинули обвинения в контрабанде наркотиков, но женщина пошла на сделку и в итоге отбывала срок за отмывание денег.

Шугалей сообщил: в ходе расследования выяснилось, что перевозкой наркотиков Миру заставил заниматься ее бывший муж американец Алет Тэрада, который сотрудничал с ЦРУ. Однако несмотря на громкое дело, ни в одном авторитетном англоязычном издании имя Алета Тэрады ни разу не упоминалось за последние три года. При этом российские СМИ неоднократно писали о том, что он подозревается в связях с наркокартелями и в торговле наркотиками в крупным масштабах. Это и стало причиной его депортации из России. Последние публикации об Алете в российских изданиях были в ноябре 2019 года, когда его высылали из страны. Однако сейчас нет информации даже о том, был ли он хотя бы задержан за свои преступления.

Адвокаты Миры Тэрады говорили о насильственных действиях со стороны бывшего мужа, который неоднократно избивал супругу, а в декабре 2015 года прострелил ей ногу.

Россиянку должны были освободить еще 29 января 2021 года, однако этого до сих пор не случилось.

Шугалей отметил, что россиянке пришлось пройти через тяжелое испытание, ведь в феврале этого года в Америке наступил снежный коллапс, а в тюрьме, в которой находилась Мира, не было ни света, ни отопления, ни даже кроватей.

«Мы в Фонде защиты национальных ценностей решили не ждать. Наняли американского адвоката с русскими корнями, основной задачей которого стало ускорение процесса депортации, в правовом поле, конечно. И вроде процесс пошел. Мне известно, что в ближайшие дни Миру готовят к депортации в Россию. Фонд защиты национальных ценностей, и я лично будем следить за судьбой нашей соотечественницы», – заключил глава ФЗНЦ.