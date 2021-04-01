02 Апреля 2021
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Происшествия Москва
Авария на Садовом кольце в Москве 01.04.21. (2021) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело за ДТП в центре Москвы

В отношении Эдварда Била (Эдуард Биль) возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к крупной аварии в центре Москвы. Максимальное наказание за ч. 1 ст. 264 УК РФ – лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на личный контроль прокурора Москвы. Напомним, что ранее в прокуратуру по данному инциденту обратился заместитель главы столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что блогер имеет 566 штрафов, 23 из которых – превышение скорости более чем на 80 км/ч.

Инцидент произошел сегодня в 11:40 в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя легковушками.

Изначально блогер заявил, что не был за рулем в момент аварии, а водителем был его друг. Также он сообщил, что его машина вынужденно совершила маневр, из-за того, что авто кто-то подрезал. Но позже департамент транспорта Москвы опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, где видно, что никто опасно не маневрировал рядом с виновником ДТП: "На видео не видно, чтобы кто-то подрезал водителя. В ДТП участвовало 5 машин. На месте продолжают работать оперативные службы. Объезжайте данный участок".

Одну из пострадавших – водительницу Volkswagen – спасателям пришлось доставать специальным инструментом из груды искореженного металла. Сейчас она находится в реанимации.

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В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело за ДТП в центре Москвы

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Теги: ДТП, Москва, Эдвард Бил



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