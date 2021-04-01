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Происшествия В России
Иван Белозерцев в суде (2021) | Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Экс-губернатора Белозерцева переместили в "Матросскую тишину"

Бывший губернатор Пензенской области перевезен в московское СИЗО "Матросская тишина". О перемещении из временного изолятора арестованного по обвинению во взятке Ивана Белозерцева сообщает РИА Новости со ссылкой на члена столичной ОНК Ольгу Дружинину.

По ее словам, экс-губернатор сейчас находится в четырехместной камере "с достойными людьми". Обвиняемый также отметил вежливое отношение сотрудников следственного изолятора. На данный момент Белозерцев является единственным губернатором, которого поместили в СИЗО "Матросская тишина", а не в "Лефортово".

Дружинина рассказала, что все остальные фигуранты дела также находятся в "Матросской тишине", за исключением Евгении Шпигель, которая находится в СИЗО-6. На условия содержания, перевезенный накануне вечером Белозерцев не жалуется, хоть и отмечает, что в его камере нет телевизора.

Напомним, что 26 марта защита экс-губернатора обжаловала его арест, попросив назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщает. Также обжалован арест экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки Белозерцеву. Вчера его госпитализировали из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская Тишина".

По данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

23 марта Белозерцев отрешен от должности по решению президента Владимира Путина в связи с утратой доверия.

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Экс-губернатора Белозерцева переместили в "Матросскую тишину"

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Теги: Белозерцев, Матросская тишина



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