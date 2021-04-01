01 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
цирк, реконструкция (2018) | Фото: Накануне.RU

МЧС оцепили район Цирка в Екатеринбурге из-за подозрительного объекта

Вблизи станции метро Геологическая в Екатеринбурге обнаружили бесхозный предмет, внешне напоминающий гранату. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, о странной находке в органы внутренних дел сообщили бдительные граждане.

Сотрудники полиции среагировал молниеносно и предприняли комплекс необходимых действий. К решению проблемы были также подключены МЧС и сотрудники иных служб и ведомств.

"В квадрате где было обнаружено, подчеркиваю, недалеко от метро, а не внутри метро, была создана зона безопасности, дабы не подвергать возможному риску людей. Туда вызвали специалистов из предприятий "Урал-ВЫМПЕЛ", которые прибыв на указанный адрес, установили, что найденная находка не противопехотной ручной гранатой Ф-1 (более известная в народе как "лимонка"), не противопехотной гранатой РГД не является", - рассказал Горелых.

Он также добавил, что подозрительный пластмассовый предмет не несет реальной угрозы гражданам или общественному транспорту. На данный момент оцепление снято и микрорайон продолжает жить обычной жизнью.

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МЧС оцепили район Цирка в Екатеринбурге из-за подозрительного объекта

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Теги: граната, Геологическая, метро, Цирк, Екатеринбург



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