МЧС оцепили район Цирка в Екатеринбурге из-за подозрительного объекта

Вблизи станции метро Геологическая в Екатеринбурге обнаружили бесхозный предмет, внешне напоминающий гранату. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, о странной находке в органы внутренних дел сообщили бдительные граждане.

Сотрудники полиции среагировал молниеносно и предприняли комплекс необходимых действий. К решению проблемы были также подключены МЧС и сотрудники иных служб и ведомств.

"В квадрате где было обнаружено, подчеркиваю, недалеко от метро, а не внутри метро, была создана зона безопасности, дабы не подвергать возможному риску людей. Туда вызвали специалистов из предприятий "Урал-ВЫМПЕЛ", которые прибыв на указанный адрес, установили, что найденная находка не противопехотной ручной гранатой Ф-1 (более известная в народе как "лимонка"), не противопехотной гранатой РГД не является", - рассказал Горелых.

Он также добавил, что подозрительный пластмассовый предмет не несет реальной угрозы гражданам или общественному транспорту. На данный момент оцепление снято и микрорайон продолжает жить обычной жизнью.