Ольга Лаврова назначена новым главой Александровска

Депутат думы Ольга Лаврова назначена новым главой Александровского муниципального округа, сообщает "Ъ". За кандидатуру Лавровой проголосовало 10 депутатов, в то время как за ее оппонента исполняющего полномочия главы округа Владимира Белобаржевского – трое.

Напомним, что в конкурсе участвовали также бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, директор местной спортшколы Илья Караксин, железнодорожник Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, специалист кизеловского дворца культуры Гульсина Тютина, руководитель МУП "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков, директор УК "Алекс Уют" Константин Енин, сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев, председатель КСП муниципального округа Татьяна Пасынкова, завхоз александровской спортшколы Елена Баянова и безработная Татьяна Старцева и Александр Попов.

Еще одну участницу - бывшего спикера Александровской думы Марину Зимину до конкурса не допустили из-за нехватки документов. Сама Зимина в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявляла, что считает, что ей намеренно помешали принять участие в выборах.

Напомним, что это уже не первая попытка выбрать главу муниципалитета. После очередного срыва конкурса в Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.