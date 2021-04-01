01 Апреля 2021
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Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Со следующего месяца страны ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу нефти

Страны ОПЕК договорились о постепенном наращивании добычи нефти, начиная с мая текущего года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно информации, инициатором идеи выступила Саудовская Аравия, предложив увеличить добычу ОПЕК+ на 350 тыс. б/с в мае и июне, а свою на 250 тыс. б/с соответственно. Подобное решение позволит сократить добровольные сокращения в 1 млн б/с, которые были введены в феврале.

Несмотря на то, что изначально страны ОПЕК+ обсуждали идею оставить в ближайшие два месяца прежние показатели, было решено прислушаться к Саудовской Аравии, а также увеличить добычу нефти на 440 тыс. б/с в июле. Россия также поддержала данную идею.

На данный момент планы России и Казахстана по увеличению добычи нефти неизвестны. Также не понятно, вернется ли Саудовская Аравия на рынок объемов, которые она добровольно сдерживает.

Напомним, что добыча нефти в России в феврале сократилась примерно на 77 тыс. баррелей в сутки, несмотря на то, что в январе альянс ОПЕК+ пересмотрел параметры добычи на февраль и март и разрешил России увеличить ее на 65 тыс. баррелей в сутки. В это время из Китая приходят сообщения о рекордно заполненных нефтехранилищах. Там находится до 1,09 млрд баррелей нефти, полученной по дешевым ценам 2020 г. в том числе и из России.

Более того, после того, как ОПЕК+ отказалась от наращивания добычи "черного золота" в апреле, мировые цены на нефть увеличились на 5%.

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Со следующего месяца страны ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу нефти

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Теги: ОПЕК+, добыча нефти



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