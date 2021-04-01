Волков остался за границей после того как стал фигурантом уголовного дела по заявлению Пригожина

Леонид Волков стал фигурантом уголовного дела по заявлению петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что в сентябре прошлого года на странице руководителя региональных штабов Алексея Навального Волкова в Facebook и в его Телеграм-канале были опубликованы одинаковые посты с клеветой на Пригожина.

Юристы компании написали заявление в Савеловское ОМВД Москвы с просьбой установить, кто от имени Волкова распространил недостоверную информацию о предпринимателе, и возбудить дело по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Органы дознания действительно нашли в публикациях наличие состава преступления.

В связи с этим юридическая служба «Конкорда» попросила допросить Леонида Волкова в рамках уголовного дела №12101450129000158 по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ и установить причастные круг причастных лиц и обстоятельства преступления.

Также юристы компании «Конкорд» поблагодарили сотрудников ОМВД по Савеловскому району и Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы за проделанную работу.

«Надеемся, что Леонид Волков будет оперативно привлечен к уголовной ответственности и получит справедливое наказание по совокупности совершенных им преступных деяний», — цитирует слова юристов пресс-служба «Конкорда».

В заявлении пресс-службы отмечено, что компания следит за публикациями в СМИ, а юридическая служба продолжает изучать высказывания Навального, его сторонников Соболь и Милова на предмет наличия признаков клеветы. Возможно, по ним также будут поданы ходатайства о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.

Напомним, в октябре прошлого года Пригожин подал иск к Волкову. Поводом послужили публикации в Сети, не соответствующие действительности и порочащие честь бизнесмена.