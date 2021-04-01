01 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Николай Платошкин (2020) | Фото: Накануне.RU

Год под арестом: Платошкину продлили меру пресечения

Лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину продлили домашний арест до 2 июня. Таким образом, к этому времени политику будет ограничена свобода уже целый год, хотя следствие по делу было завершено еще в ноябре.

Защита Платошкина отмечает, что сегодня даже прокурор возмутился позицией следствия, отметив, что оно занимается чуть ли не волокитой, и никаких разумных оснований для продления ареста до 2 июня нет. Он просил хотя бы разрешить часовые прогулки, которых Платошкин лишен с 4 июня 2020 года.

Судья также приобщила к делу справки о состоянии здоровья родителей Платошкина, которые нуждаются в постоянном уходе, и после ареста единственного сына его лишены.

"Судья Николаева всех внимательно выслушала и.... приняла решение продлить арест до 2 июня, то есть целиком на год. Она просто переписала постановление о продлении с прошлого раза. Хорошая у них работа: знай меняй дату на одном и том же пустом документе", - заявляет защита Николая Платошкина.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

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Год под арестом: Платошкину продлили меру пресечения

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Теги: Николай Платошкин, дело Платошкина



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