01 Апреля 2021
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд РФ отклонил иск ковид-диссидентов, требующих отмены масочного режима

Верховный суд России отклонил иск блогера Екатерины Гордон и коллективный иск более чем 1,5 тыс. ковид-диссидентов, требовавших отмены широкого перечня санитарных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, передает ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил постановление судья. Решение пока не вступило в силу, истцы намерены обжаловать его.

Представитель Роспотребнадзора, выступивший в качестве ответчика по иску, пояснил, что оспариваемые нормы соответствуют полномочиям главного санитарного врача РФ и не нарушают прав граждан.

Интересно, что часть истцов, желавших принять участие в слушаниях, не смогла пройти в здание суда, поскольку не надела маски, а без маски посещение суда запрещено.

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Верховный суд РФ отклонил иск ковид-диссидентов, требующих отмены масочного режима

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Теги: верховный суд, ковид-диссиденты, иск, масочный режим



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