В Челябинске работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП

В Челябинске задержали работника автомойки, которого подозревают в угоне автомобиля клиента и совершении ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась владелец автомобиля. Он рассказал, что оставил Mercedes с ключами в одной из автомоек у своего знакомого, договорившись, что заберет машину на следующий день. Однако 24-летний работник, выполнив обязательства, решил покататься на машине своего друга и совершил ДТП, в котором пострадала женщина.

Мужчину задержали. Он отказался проходить освидетельствования на состояние опьянения. На него составили административный протокол. Теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. руб.

Также на него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.