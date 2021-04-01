На Балаковской ТЭЦ-4 произошла авария

Авария произошла на Балаковской ТЭЦ-4. Жители города начали жаловаться на шум со стороны ТЭЦ, выяснилось, что около трех часов дня на котле №7 турбины №7 случилась авария. Жертв и пострадавших нет, но в результате ЧП произошла "просадка" температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов, говорится в сообщении администрации города.

5 и 6 котлы при этом работают в нормальном режиме. Ремонт осуществляется силами персонала ТЭЦ. Планируется, что ремонт закончится к 18 часам по местному времени, а параметры теплоносителя будут восстановлены в течение 20 минут.

Балаковская ТЭЦ-4 и Территориальное управление по теплоснабжению в Балаково снабжают тепловой энергией 1009 многоквартирных жилых домов по отоплению и 763 дома по ГВС. Среди крупнейших балаковских промышленных потребителей филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" — ОАО "Балаковорезинотехника", ЗАО "Саратовгэсстрой", ООО "Аргон", ЗАО "Вагоностроительный завод".