01 Апреля 2021
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ТЭЦ-9, энергетики, Пермская сетевая компания, КЭС-Холдинг, ЖКХ (2018) | Фото: tplusgroup.ru

На Балаковской ТЭЦ-4 произошла авария

Авария произошла на Балаковской ТЭЦ-4. Жители города начали жаловаться на шум со стороны ТЭЦ, выяснилось, что около трех часов дня на котле №7 турбины №7 случилась авария. Жертв и пострадавших нет, но в результате ЧП произошла "просадка" температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов, говорится в сообщении администрации города.

5 и 6 котлы при этом работают в нормальном режиме. Ремонт осуществляется силами персонала ТЭЦ. Планируется, что ремонт закончится к 18 часам по местному времени, а параметры теплоносителя будут восстановлены в течение 20 минут.  

Балаковская ТЭЦ-4 и Территориальное управление по теплоснабжению в Балаково снабжают тепловой энергией 1009 многоквартирных жилых домов по отоплению и 763 дома по ГВС. Среди крупнейших балаковских промышленных потребителей филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" — ОАО "Балаковорезинотехника", ЗАО "Саратовгэсстрой", ООО "Аргон", ЗАО "Вагоностроительный завод".

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На Балаковской ТЭЦ-4 произошла авария

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Теги: балаково, тэц, авария, т плюс



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